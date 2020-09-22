محافظ كفر الشيخ: لدينا خطة لمواجهة ارتفاع منسوب مياه النيل

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ أن محافظة كفر الشيخ، تستعد لموسم الشتاء، بوضع خطة، لمواجهة هطول الأمطار، إضافة لاحتمالية زيادة مياه نهر النيل، ولدينا سيناريو لمواجهة أي زيادة للمياه.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، تم مناقشة الاستعدادات لموسم الشتاء بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمواجهة أي أمطار تهطل على قرى ومدن المحافظة ، أو زيادة في منسوب مياه نهر النيل، بالتعاون مع مديرية الامن، والوحدات المحلية ،والري ،وحمايه نهر النيل ،والكهرباء، والتضامن الاجتماعي ،والتموين ،والتربية والتعليم ،والميكانيكا والكهرباء، بالإضافة للاستمرار في عملية رصد ارتفاع مناسيب المياه بنهر النيل.

وقال محافظ كفر الشيخ ،تم وضع خطة لمواجهة الأزمات ، بتوفير كل الاحتياجات الخاصة بالمواطنين ،وتم رفع كافة الاستعدادات بكافة القطاعات ،خاصة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وغيرهما.