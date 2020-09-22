سجن جنود في الكاميرون بعد إدانتهم بقتل امرأتين وطفلين

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حكم على أربعة جنود في الكاميرون بالسجن عشرة أعوام بسبب دورهم في قتل امرأتين وطفلين في عام 2015.

ووثّقت عملية القتل في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع في عام 2018. وأظهر المقطع إطلاق النار على الضحايا.

ورفضت الحكومة في البداية الاعتراف بالفيديو ووصفته بأنه "ملفق"، لكنها أوقفت سبعة جنود في وقت لاحق.

وأظهر تحقيق لبي بي سي أن الحادثة وقعت في قرية في أقصى شمال الكاميرون. وكشف عن هوية ثلاثة من مطلقي النار.

وشوهد الجنود في المقطع المصوّر، يتّهمون النساء بالتورط مع جماعة "بوكو حرام" الإسلامية المتشددة.

ووضعت عصابات على أعين الضحايا، ومن بينهم طفل صغير، قبل إطلاق النار عليهم 22 مرة.

وبرّأت محكمة عسكرية اثنين من بين الجنود السبعة. وحكم على جندي، صوّر ونشر الفيديو، بالسجن لمدة عامين.

"فيديو صادم"

ناغالا كيليان شيمتون - بي بي سي نيوز (الكاميرون)

أحدثت المشاهد المصوّرة صدمة في البلاد عندما نُشرت عام 2018، لكن الحكومة سارعت في نفي صحة ما جاء فيها.

وفي البداية، قال المتحدث باسم الحكومة إن الفيديو صوّر في مالي، وإن الزيّ العسكري الذي يظهر فيه لا يرتديه الجنود في تلك المنطقة من الكاميرون.

لكن مع ظهور الأدلّة، أصبح نكران الوقائع أصعب.

ونادراً ما تصدر أحكام بحقّ الجنود لقتلهم مدنيين في الكاميرون، لكنّها ليست المرة الأولى.

ويقبع ثلاثة جنود في السجن حاليا بسبب مقتل 13 مدنيًا في المنطقة الشمالية الغربية، حيث يقاتل الجيش متمردين انفصاليين.

وقال لي أحد المحامين إن أحكام السجن لمدة 10 سنوات قد تبدو مخففة لكنها تتماشى مع حوادث مماثلة.