الزمالك في مهمة استعادة التوازن أمام طنطا

الأبيض يأمل في تعويض الخسارة الجولة الماضية.. وعبدالعال يبحث عن المفاجأة وتكرار سيناريو «كشرى أسوان»

يلتقي الزمالك في الثامنة من مساء اليوم مع طنطا باستاد القاهرة الدولى، في أولى مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

يدخل الزمالك المواجهة وهو يمر بمرحلة صعبة، بعد رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى الذى قام بفسخ تعاقده، وتم الاستعانة بمدير قطاع الناشئين بالزمالك، طارق يحيى لقيادة الفريق، لحين الاستقرار على مدير فنى أجنبى، وتولى يحيى تدريب الزمالك في مباراة أسوان الماضية وخسر الزمالك بهدف، وأهدى درع الدورى للغريم التقليدى الأهلى، الذى حقق اللقب للمرة الخامسة على التوالى.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول الترتيب، برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق خلالها الفوز في 16 مباراة وتعادل في 7 لقاءات وهُزم في 5 مباريات، فيما سجل 37 هدفا واستقبلت شباكه 21 هدفا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزوما بنتيجة 2 / 0 اعتباريا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى في الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقا لقواعد المسابقة.

ويعود المغربى محمد أوناجم، جناح الزمالك، لقائمة الأبيض في المباراة، وذلك بعد انتهاء إيقافه عقب غيابه عن مباراة الزمالك وأسوان، واستقر، طارق يحيى، على استمرار الدفع بأحمد عيد، الظهير الأيمن للأبيض، لقيادة الجبهة في المباراة، بعدما تأكد غياب حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، للإنذار الثالث، ويحظى أحمد عيد بثقة كبيرة من الجهاز الفنى المؤقت للزمالك بقيادة طارق يحيى ويعتمد عليه في قيادة الجبهة اليمنى، في ظل الغيابات المستمرة لحازم امام.

ولم يتحدد حتى الآن جاهزية الثنائى أشرف بن شرقى وفرجانى ساسى من المشاركة في اللقاء، رغم اكتمال شفاؤهما، في الوقت الذى تأكدت عودة الحارس الأساسى محمد أبو جبل للمشاركة أساسيا، على حساب محمود جنش الذى شارك في مباراة أسوان، كما يعود عبدالله جمعة في مركز الظهير الأيسر، بجانب عودة الثنائى يوسف أوباما وأحمد زيزو.

وكان طارق يحيى قد عقد جلسة مع لاعبى الفريق، طالبهم خلالها بالفوز وتأكيد احتلال المركز الثانى، خاصة وأن المباراة قد تكون الأخيرة له مع الفريق، قبل تسليم المهمة للمدرب الأجنبى الجديد، وحذر المدير الفنى اللاعبين من الاستهتار بالمنافس وطالبهم بضرورة التركيز من أجل تحقيق الفوز.

في المقابل، يدخل طنطا المباراة وعزمه السير على خطى أسوان، والعودة بالنقاط الثلاث، للخروج من شبح الهبوط الذى يهدده بقوة، بعدما حافظ الفريق على مؤخرة الترتيب، برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق خلالهم الفوز في مباراتين فقط وتعادل في 12 لقاء وهُزم في 14 مباراة، فيما سجل 16 هدفا واستقبل 44 هدفا.

وأى نتيجة بخلاف الفوز ستقضى على آمال الفريق في البقاء بالدورى، ويسعى رضا عبدالعال الذى يخوض ثانى مبارياته كمدير فنى لطنطا، في تحقيق نتيجة جيدة أمام الزمالك، وكان عبدالعال قد قاد طنطا للتعادل في الجولة الماضية أمام نادى مصر.

وكشف رضا عبدالعال، إلى أنه سيغير طريقته الهجومية ضد الزمالك، قائلا: « سأحدد الطريقة التى سأواجه بها الزمالك والتى ستختلف عن 4ــ1ــ4ــ1، بسبب شعور الثنائى أحمد الألفي وأحمد فهمى جناحى الفريق بالإجهاد». وأوضح عبدالعال: «لدى غيابات مؤثرة، مثل وليد عادل الحاصل على بطاقة حمراء ضد نادى مصر، وإسلام فؤاد الموقوف بسبب الإنذار الثالث، بجانب حسين فيصل وهانى رشدى المعارين من الزمالك لعدم أحقية لعبهما ضد الأبيض».

وأكد «الزمالك فريق كبير ومن الوارد الخسارة، لكن في قاموسى التدريبى عندما أخسر يجب أن ألعب جيدا. أسوان فاز على الزمالك لكنه قدم أسوأ مباراة له هذا الموسم، سجل هدفا ثم تكتل اللاعبين أمام المرمى. لا أحب أن أقوم بهذا الأمر».