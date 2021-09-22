تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، قائمة الدول الأكثر تضررا من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ إجمالي الإصابات 42 مليونا و415 ألفا و398 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 678 ألفا و517 حالة.



وتحتل الهند المرتبة الثانية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، من حيث إجمالي عدد الإصابات والتي بلغت 33 مليونا و531 ألفا و498 حالة، كما بلغ إجمالي الوفيات هناك 445 ألفًا و768 حالة.



وقد أعلنت جامعة جونز هوبكنز البحثية الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم ارتفع إلى 229 مليونا و599 ألفا و859 حالة، ووصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم إلى 4 ملايين و710 آلاف و273 حالة.