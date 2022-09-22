الشرطة الإيرانية تعتقل صحفية وناشطة مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات

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اعتقلت السلطات الإيرانية صحفية وناشطة مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات في أعقاب وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني أثناء احتجاز الشرطة لها.

واعتقل المسؤولون نيلوفار حميدي، الصحفية التي تعمل في صحيفة "شرق" الإصلاحية، حسبما ذكر موقع "إمتداد" الإيراني أمس الخميس، نقلا عن محاميها.

وألقت المخابرات القبض على الكاتبة والناشطة حميدريسا جالايبور، المحتجزة حاليا في سجن إيفين سيئ السمعة في طهران.

وبدأت الاحتجاجات المستمرة بعد وفاة أميني، وهي شابة اعتقلتها شرطة الأخلاق لأن ملابسها لا تتناسب مع معايير ملابس نساء البلاد.