مسؤول قطاع الصحة بهونج كونج: من غير المرجح العودة إلى صفر كوفيد

قال ألبرت أو، مسؤول قطاع الصحة في هونج كونج ،إنه من غير المرجح أن يشهد المركز المالي الآسيوي مرة أخرى يوما بلا أي إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد أن نجح في إبقاء الفيروس بعيدا إلى حد كبير خلال العامين الأولين من الجائحة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن "أو" قوله في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، "إنه في حين أننا لن ننجح في العودة إلى الوضع "صفر حالات - وهو إنجاز تمكنت منه المدينة في معظم أيام العام الماضي - بسبب بعض سياسات الحجر الصحي الأكثر صرامة في العالم، فإنه من المرجح أن تستمر الحصيلة اليومية في اتجاهها التنازلي.

وقال المسؤول: "نتوقع أن يبقى فيروس كورونا في البلاد وأن يواصل التحول في أشكال معينة".

وأضاف: "قبل الموجة الخامسة كان بإمكاننا تحقيق سياسة صفر كوفيد ولكننا بعد الموجة الخامسة، لن يمكننا تحقيق ذلك".

وتتطلع هونج كونج إلى مزيد من تخفيف بعض قواعد كوفيد مع انخفاض الحالات، مع تزايد التوقعات بأن يأتي الإعلان عن نهاية الحجر الصحي الإلزامي في الفنادق في غضون أيام.