زيلينسكي يعتزم السفر إلى كندا بعد زيارة الولايات المتحدة

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، يوم الخميس في إعلان مفاجئ، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعتزم زيارة بلاده بعد زيارته للولايات المتحدة المجاورة.



وجاء في بيان لترودو: "أتطلع إلى استقبال الرئيس زيلينسكي في كندا لاستمرار البناء على دعمنا لأوكرانيا والشعب الأوكراني في مواجهة آثار الحرب العدوانية الوحشية التي تشنها روسيا".



وقالت الحكومة الكندية إن ترودو سيستقبل زيلينسكي في أوتاوا. ومن المتوقع أيضا أن يلقي زيلينسكي كلمة أمام البرلمان خلال إقامته. وبعد ذلك، سيتوجه الرئيس الأوكراني إلى تورونتو، حيث سيجتمع مع كبار رجال الأعمال الكنديين.



وذكرت تقارير إعلامية أن هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها زيلينسكي إلى كندا منذ العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا في فبراير 2022. وفي وقت سابق، كان زيلينسكي قد ألقى كلمة أمام البرلمان الكندي عبر رابط فيديو. وليس من الواضح حتى الآن الموعد المحدد لوصول زيلينسكي إلى أوتاوا، على الرغم من أن مكتب ترودو قال إن زيارته للبلاد ستكون يومي الخميس والجمعة.



وتقول كندا إنها قدمت أكثر من 8.9 مليار دولار كندي (6.6 مليار دولار أمريكي) لأوكرانيا منذ بدء الحرب، بما في ذلك 1.8 مليار دولار كمساعدات عسكرية. وأرسلت كندا عدة أسلحة، بما في ذلك دبابات ليوبارد-2.



وقال ترودو: "إن كندا لا تزال ثابتة في دعمها لشعب أوكرانيا في نضاله من أجل سيادته وديمقراطيته، بالإضافة إلى قيمنا المشتركة مثل احترام سيادة القانون والحرية وتقرير المصير".



وقبل رحلته إلى كندا، شارك زيلينسكي في مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع، ثم استقبله الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض. كما التقى بعدد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وأعضاء بالكونجرس الأمريكي في واشنطن.