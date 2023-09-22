جماعة الجيل الأخير تتعهد بعرقلة ماراثون برلين المقبل

تعهد جماعة "الجيل الأخير" الناشطة في مجال المناخ، اليوم الجمعة، بعرقلة ماراثون برلين المقبل، الذي من المقرر أن يقام، بعد غد الأحد، في العاصمة الألمانية.

وذكرت الجماعة، صباح اليوم الجمعة في بيان صحفي مقتضب "نظرا لأنه يبدو أن هناك عدم وضوح في هذا الأمر: نعم نحن سنعرقل ماراثون برلين. لا يمكننا الهروب من الكارثة المناخية"

ولم تقدم المجموعة المزيد من التفاصيل ولم ترد على الفور على استفسارات من وكالة (د.ب.ا).

وكانت الجماعة أثارت اهتماما واسع النطاق وانتقادات متكررة بسبب تكتيكاتها الاحتجاجية التخريبية.

ويقوم النشطاء في المجموعة بشكل روتيني بعرقلة حركة المرور، من خلال حواجز الطرق وأحيانا يلتصقون بالرصيف ونفذوا إجراءات أخرى.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رش نشطاء من المجموعة بوابة "براندنبورج" التاريخية في برلين بطلاء برتقالي.