قالت الفنانة بسمة وهبة، إن قبولها بفكرة تقديم جزء ثانِ من فيلم حريم كريم، كانت مصدر قلق لها في البداية، معقبة: «فكرة التقدم في العمر لدرجة الألقاب بيوترني».

وأضافت خلال لقائها في برنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أن الفنان الذي لا يتغير على مر زمان بحكم التجارب التي يعيشها والشخصيات التي يقدمها في أعماله، يعاني من مشكلة إلى حد كبير، لافتة إلى أن شخصيات الفنانين المشاركين في العمل حدث لها تطور ملحوظ وانعكس ذلك على أدائهم.

وتابعت: «من أكتر الحاجات اللي عجبتني في الفيلم، أن مفيش ولا واحدة فينا كانت محلك سر».

وعن التعليقات السلبية التي توجه للفنانين في بعض الأحيان عن أعمالهم الفنية على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت رفضها التعليقات التي تتجاوز حد النقد أو التي تصل إلى حد معين يمس شخص الفنان أو يتعدى عليه، معتبرة هذه المواقع مكان «شرير».

وتابعت بأنها لا تطلب من الجمهور أن يكون ناقدًا متخصصًا، ولكن يجب ألا يتعدى برأيه لفظيًا على الفنان، وألا ينسى بأن الفنان بشر ولديه أسرة وعائلة ستتأثر بهذه التعليقات السلبية، لافتة إلى أن الشخص الذي يلجأ للتطاول هو جبان وعدو مجهول لا يراعي أن للفنان طاقة تحمل ومن الممكن أن ينفجر مثله تمامًا.

ويستعرض فيلم «أولاد حريم كريم» تطور الأحداث، بعد الجزء الأول من الفيلم الذي طرح منذ 18 عاما، وذلك بعد إنجاب «كريم» لابنة، بعد وفاة زوجته.

فيلم «أولاد حريم كريم» من بطولة مصطفى قمر، وداليا البحيري، وبسمة، وعلا غانم، وخالد سرحان، وعمرو عبد الجليل، وبشرى، ورنا رئيس، وتيام قمر، وهو من تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.