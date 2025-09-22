العراق يوقع عقد بناء شبكة أنابيب لتوزيع مياه البحر إلى الحقول النفطية في البصرة

أفاد نائب رئيس الوزراء وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الإثنين، بأن شركة نفط البصرة الحكومية وشركة "سي بي بي" الصينية وقعتا عقدا لبناء شبكة أنابيب لتوزيع مياه البحر إلى الحقول النفطية المختلفة بطول 950 كيلو مترا في محافظة البصرة /550 كم جنوبي العراق /.

وقال الوزير عبد الغني، خلال مراسم توقيع العقد إن "هذا العقد الكبير يأتي استكمالا لسلسلة العقود التي تم توقيعها من قبل شركة توتال الفرنسية مع عدد من الشركات لتطوير مشروع تنمية الغاز في البصرة الذي يتضمن استثمار الغاز من الحقول النفطية وزيادة إنتاج النفط الخام في حقل أرطاوي إلى 210 براميل يوميا".

وأضاف أن "المشروع الاستراتيجي الكبير الذي نعمل عليه هو إنشاء محطة لمعالجة مياه البحر بطاقة خمسة ملايين برميل يوميا للاستفادة منها في حقن الماء في الحقول النفطية المختلفة بعد معالجتها وتصفيتها و توجيهها إلى الحقول النفطية المختلفة لدعم الضغط المكمني لديمومة واستمرار إنتاجية النفط الخام من الحقول الرئيسية (الرميلة والزبير وغرب القرنة 1 و 2 و حقل مجنون ) إضافة إلى ضخ كميات من الماء إلى حقول ميسان وحقول ذي قار.

وأوضح أن "العقد يتضمن إنشاء شبكة أنابيب لتوزيع هذه المياه إلى الحقول المختلفة بطول كلي يصل إلى أكثر من 950 كيلومترا ، بعد تصفيتها من محطة التحلية الرئيسية وضخها إلى أنبوب رئيسي 56 عقدة تتفرع منه أنابيب فرعية 36و46رو48 عقدة، لتوزيع الماء إلى الحقول النفطية".

وقال إن "هذا المشروع سيوفر بعد إنجازه ما يعادل خمسة ملايين برميل من مياه الأنهر والمياه الجوفية التي يتم استخدامها حاليا لحقن الأبار النفطية ليتم الاستفادة منها في الاستخدامات البشرية والزراعية".

وأضاف الوزير عبد الغني أن المشروع قابل للتوسع والزيادة إلى من سبعة إلى ثمانية ملايين برميل من مياه البحر في مرحلة لاحقة في إطار حرص الوزارة على تطوير الحقول النفطية واستثمار الغاز".