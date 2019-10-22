الأرصاد تحذر المواطنين من عدم استقرار الطقس: لازم نغير نوعية الملابس



حذّر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح في تصريحات لبرنامج «الآن»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الثلاثاء، أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، سيصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على معظم أنحاء الجمهورية.

وأضاف أن هذه التغيرات من أهم سمات فصل الخريف، موضحًا: «فصل الشتاء لم يبدأ بعد، فالبداية الرسمية له يوم 21 ديسمبر».

ونصح المواطنين بتغيير نوعية الملابس خلال الأسبوع الجاري، قائلًا: «تغيير نوعية الملابس ضروري، وده مش معناه إننا نتقل اللبس، لكن لازم يكون في تغيير عن الفترة الماضية».



