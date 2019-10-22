في مثل هذا اليوم (22 أكتوبر)، وقبل 55 عاما، رفض الكاتب الفرنسي جان بول سارتر جائزة نوبل للآداب لعام 1964، وأرسل برقية للأكاديمية السويدية قال فيها: "وصلتني بعض الأخبار بأني قد أنال جائزة نوبل اليوم، ولأسباب خاصة وأخرى موضوعية، أنا لا أستطيع ولا أرغب، لا الآن ولا في المستقبل، أن أقبل هذه الجائزة".

وقدم سارتر أعمالا أدبية كثيرة تنوعت بين "الفلسفية" مثل التخيل، بالإضافة لـ"المسرحية" وأشهرها "موتى بلا قبور"، والتي عرضت في كثير من المسارح العربية بين مصر وسوريا، وعرض سارتر بها جزءا من مأساة الفرنسيين في حربهم ضد النازيين.

كما حملت مواقف سارتر السياسية جزءا من التناقض، فنادى بالحرية وساند حركات التحرر في مصر والجزائر وكوبا، ولكنه برغم ذلك أظهر دعما لإسرائيل منذ قيامها، وقال في أحد زياراته لتل أبيب: "إن إسرائيل لها الحق في الوجود ويجب أن تبقى".

وتستعرض "الشروق" أبرز 10 مقولات لسارتر لخص بها فلسفته في الحياة:

1- كنت أحسب أن الحرية هي مواجهة الأوضاع التي يختارها الإنسان بملء إرادته، وقبول جميع تبعاتها.

2- معظم الشخصيات التي تبهرك في البداية تتحول تدريجيا لشخصيات أقل من العادية؛ لأن النور المفاجئ عمى مؤقت.

3- مهما أخذنا من احتياطات، فإن كل الأمور المماثلة تأتي متأخرة جدا.

4- قررت أن أفقد القدرة على الكلام، وأن أعيش في الموسيقى.

5- نحن أولئك الممثلون الذين دفع بهم إلى المسرح دون إعطائهم دورا محددا دون مخطوطة في اليد، ودون ملقن لهم بما عليهم أن يفعلوا، ‏إنّ علينا وحدنا أن نختار كيف نعيش حياتنا.

6- على المرء أن يظهر قوته؛ حتى لا يكون مضطرا لاستعمالها.

7- المرأة يصيبها إحساسا أليما عِندما تكتشف تفاهة الرجل الذي أحبته.

8- من قال إن المال لا يشتري السعادة لم يكن لديه ما يكفي من المال.

9- لا تنصت لما يقال لك عن شيء لم تجربه، فقط جربه بنفسك.

10- حين يستيقظ المرء في الصباح متعكر القلب وأمامه 15 ساعة، يقتلها قبل أن يتمكن من العودة إلى النوم، فماذا يجديه أن يكون حرا؟ إن الحرية لا تعين المرء على الحياة أحيانا.