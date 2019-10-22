العراق: القوات الأمريكية القادمة من سوريا لن تظل في العراق

أكد العراق اليوم الثلاثاء أنه لم يعط موافقة على بقاء القوات الأمريكية التي يجري سحبها من سوريا داخل الأراضي العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بيان صادر عن خلية الإعلام الحربي، أن "جميع القوات الأمريكية التي انسحبت من سوريا حصلت على موافقة لدخول إقليم كردستان، لتنقل إلى خارج العراق".

وشدد البيان على أنه "لا توجد أي موافقة على بقاء هذه القوات داخل العراق".

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر صرح أمس الأول الأحد بأن كل القوات الأمريكية التي ستغادر سورية ستتوجه إلى غربي العراق وفقا للخطة الحالية.

وأضاف أن "الولايات المتحدة لا تستبعد فكرة تنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب في سوريا من داخل العراق"، وأنه "سيتم العمل على التفاصيل بمرور الوقت".