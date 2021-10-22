تداول 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة بموانيء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.

وأوضحت الهيئة - فى بيان اليوم الجمعة - أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2577 طنا من القمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5660 شاحنة، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 131 ألفا و 201 طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 124 ألفا و 900 طن.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 24422 طنا شملت "1100 طن مولاس و 9827 طن يوريا و 8435 طن فوسفات و 5060 طن رمل"، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28491 طنا تضمنت "6336 طنا من القمح و 3150 طن سكر و 10500 طن خردة و 1216 طن خشب زان و 6773 طن حديد و 2145 رأسا من الماشية.