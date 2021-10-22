قائد القوات البحرية: تطوير قدراتنا مرتبط بتقديرات سياسية للأوضاع في المنطقة

قال الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، إنّ هناك تطويرًا مستمرًا لقدرات القوات البحرية المصرية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم" على شاشة "الحياة"، مساء الخميس، أن أعمال التطوير تستند إلى تقديرات لما ستكون عليه المنطقة خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أنّ هذه التقديرات تكون في المقام الأول تقديرات سياسية، وتُجرى بشكل دقيق، مشدّدًا على أنّ المنطقة تعج بالاضطرابات.

وأوضح أن المشكلات قائمة في العديد من الاتجاهات بين الغرب والشمال والشرق والجنوب، ما يعني أنّ هذه التقديرات لها انعكاس على الدولة.

ولفت إلى أنّ قدرة الدولة على تأمين مقدراتها يرتبط بامتلاكها القدرات العسكرية التي تستطيع بها أن تحقق الردع اللازم لأي تحديات تجابه الدولة المصرية.

وشدّد على أهمية الدعم السياسي للقوات المسلحة في إنجاح سياسة التطوير التي تضعها القيادة العامة للقوات المسلحة.