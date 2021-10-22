180 مليار دولار صافي عجز تسوية النقد الأجنبي بالصين في الثلاثة أرباع الأولى

ذكرت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين اليوم الجمعة، أن البنوك الصينية سجلت صافي عجز في تسوية النقد الأجنبي حجمه 180 مليار دولار أمريكي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وأظهرت الأرقام الواردة من الهيئة المذكورة أن مشتريات البنوك من النقد الأجنبي بلغت قرابة 68ر1 تريليون دولار أمريكي، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقال المتحدث باسم الهيئة، وانج تشون ينج، إن العجر في تسوية النقد الأجنبي يشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي الصيني المستقر ساهم في دعم التشغيل المستقر في سوق النقد الأجنبي.