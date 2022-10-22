رئيس سلطة المياه الفلسطيني يزور المركز الإقليمي للتدريب التابع لوزارة الري

زار المهندس مازن غنيم، رئيس السلطة الفلسطينية للمياه، المركز الإقليمي للتدريب التابع لوزارة الموارد المائية والري، عقب مشاركته في فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه.



واصطحب المهندس طارق السيد، رئيس المركز، الوفد الفلسطيني في جولة للتعرف على إمكانيات المركز الفنية واللوجيستية وما يضمه من قاعات تدريبية ومعامل حاسب آلي ومعمل للإختبارات الإلكترونية بالإضافة للفندق والمطعم الذي يقدم خدماته للمتدربين.



وتعرف غنيم على الخطة التدريبية للمركز والأنشطة التدريبية المقدمة على المستويين المحلى والإقليمي، مؤكدا أهمية رفع قدرات الكوادر الفنية الفلسطينية بالتدريب وتبادل الخبرات في مجال الموارد المائية، مشيداً بما تمتلكه وزارة الموارد المائية والري المصرية من إمكانيات تدريبية، مبديا رغبته في إيفاد متدربين من الجانب الفلسطيني للمشاركة والاستفادة بخبرات الوزارة.