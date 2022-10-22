الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على فتى فلسطيني في القدس

أطلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلية مساء السبت، النار على شاب فلسطيني بالقرب من حي الشيخ جراج في مدينة القدس، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.



وادعت الشرطة أن الشاب الذي أطلقت عليه النار، قد فر بعد تنفيذ عملية طعن بالقرب من محطة القطار الحفيف في جفعات همبتير بمدينة القدس، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.



وأضافت أن الشاب وجد على مسافة لا تبعد سوى 1 كم من منطقة العملية، داخل ملعب صغير لكرة القدم، حيث أطلق عليه الجنود النار.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشاب لقي مصرعه، إلا أن مصادر محلية أكدت أنه نقل إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة.



من جهتها قالت القناة 12 الإسرائيلية إن منفذ عملية الطعن في القدس يبلغ من العمر 15 عاما ومن سكان عناتا القريبة من شعفاط.