ضياء رشوان: الحوار الوطني قاطرة رئيسية للمستقبل القريب والمتوسط وربما البعيد

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار الوطني قاطرة رئيسية للمستقبل القريب والمتوسط وربما البعيد.

وأضاف ضياء رشوان، خلال تقديمه برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر قناة "آي تي سي" مساء اليوم الجمعة، أن مجلس أمناء الحوار الوطني يدرس ويتلقى مئات الأسماء من كل أطياف مصر السياسية والفكرية والتخصصات لكي يقدموا أفكارا داخل جلسات لجان الحوار الوطني.

وأوضح أنه يتم حاليا وضع جداول الأعمال لكل لجنة من لجان الحوار الوطني واختيار المتحدثين بها، لافتا إلى أن مجلس الأمناء اتخذ قرارا واضحا أن يحدد لكل محور يوم للمناقشة.

وأكد رشوان، أن الحوار الوطني جاد جدا، ويستغرق وقتا كبيرا لينتهي إلى شيء محدد بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو الوصول إلى أولويات العمل الوطني في ضوء تصورات محددة ومقترحات وخطط تنفيذية يتم الأخذ بها مستقبلا، إضافة إلى تعديلات تشريعية.

وأوضح أن من يشارك في الحوار الوطني هو من يوافق على ثورة 30 يونيو ولم يرتكب إرهابا ولا عنفا ولم يشارك به ولم يحرض عليه، مؤكدا أن الحوار الوطني قاطرة رئيسية للمستقبل القريب والمتوسط وربما البعيد، وبالتزامن مع الحوار الوطني تجري في مصر أشياء أخرى من أجل محاولة صنع المستقبل والجمهورية الجديدة.

وأشار رشوان إلى أن الحوار الوطني متشابك مع قضايا كثيرة في مصر، ومن يعمل ضد الحوار الوطني "فهو عشم إبليس في الجنة" على حد قوله، أنتم تعيشون في وهم شديد جدا، ونحن نشفق عليكم وعلى من يشاهدكم وهم يعلمون حالة هذا البلد، الذي لا يحرك أبدا من الخارج.

وأكد رشوان أن الدولة المصرية تاريخها قائم رغم الأوهام المستمرة من قبل المعادين، لافتا إلى أن الحوار الوطني أعلن ترحيبه بدعوة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي، وأرسل أسئلة محددة أعدها المحور الاقتصادي ومجلس الأمناء إلى رئيس الوزراء؛ لطرحها على المؤتمر الاقتصادي.