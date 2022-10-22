فتوى فلسطينية تحرّم التعامل مع شركة زارا

دعا محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، إلى مقاطعة منتجات شركة "زارا" للألبسة في أي مكان في العالم، حتى تلغي الشركة تعاقدها مع وكيلها الإسرائيلي.

وأصدر قاضي القضاة، فتوى شرعية بحرمة التعامل مع الشركة من الآن فصاعدا، داعياً جميع المؤسسات وهيئات الإفتاء الإسلامية في كل العالم إلى أخذ نفس الموقف إلى أن "تلغي الشركة تعاقدها مع وكيلها الإسرائيلي الداعم للارهاب".

وأعلن صاحب شبكة "زارا" العالمية الشهيرة للألبسة، في إسرائيل أنه سيستضيف في بيته لقاء انتخابيا سياسيا دعما لعضو "الكنيست" الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يعلن باستمرار عن مواقف وسياسات عنصرية جوهرها تهجير الفلسطينيين من بلادهم.

وأثار إعلان وكيل الشبكة التجارية الإسبانية الشهيرة في إسرائيل، ردود فعل فلسطينية غاضبة، إزاء هذا الموقف، حيث أطلق ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي دعوات لمقاطعة الشبكة، التي تقدم "عبر قيام صاحبها في إسرائيل باستضافة بن غفير ومساندته، دعما لواحد من عتاة العنصرية".