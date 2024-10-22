الكرملين:بوتين وشي يبحثان الحرب الأوكرانية في قمة البريكس

حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج الحرب الأوكرانية والعلاقات مع الغرب بشكل مطول في اليوم الأول من قمة مجموعة البريكس، حسبما أفاد الكرملين اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في حديثه للتلفزيون الروسي: "نظرا لأنهم يهاجمون مصالحنا ومصالح الصين على حد سواء ، كانت هناك مواضيع للنقاش".

وأضاف أن موسكو وبكين لديهما رؤية ونهج متشابهين تجاه السياسة الدولية.

وتحافظ الصين رسميا على موقف محايد من حرب أوكرانيا وتعترف بسلامة ووحدة أراضي البلاد.

ومع ذلك، لم تنتقد موسكو أبدا بسبب الغزو، وقد وسعت التجارة مع جارتها بشكل كبير في ظل العقوبات الغربية، وهو ما يعتبر مهما لقدرة روسيا على الاستمرار في القتال.

وبحسب التلفزيون الرسمي الصيني، أشار شي مرة أخرى إلى بوتين كصديقه "القديم"، وقال إن الصين تتطلع إلى تعزيز التعاون مع دول أخرى، خاصة من الجنوب العالمي، خلال قمة البريكس التي تستمر حتى يوم الخميس.