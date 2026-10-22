عمدة موسكو: الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لـ630 مسيرة باتجاه موسكو

أعلن عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، اليوم الخميس، أن 630 طائرة مسيرة حلقت باتجاه العاصمة ومقاطعة موسكو، منذ مساء أمس الأربعاء، وأن الدفاعات الجوية أسقطت معظمها من مسافات بعيدة، وحيدت 163 منها لدى اقترابها من موسكو.

وقال سوبيانين، عبر قناته على تطبيق "ماكس" الروسي للتواصل الاجتماعي، "في الفترة ما بين الساعة 8:30 مساء أمس الأربعاء والساعة 4:00 صباح اليوم الخميس، حلقت 630 طائرة مسيرة باتجاه منطقة موسكو"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف سوبيانين أنه "تم تدمير معظمها بواسطة منظومات الدفاع الجوي من مسافات بعيدة، بينما جرى تحييد 163 طائرة مسيرة لدى اقترابها من موسكو".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.