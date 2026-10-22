 تصعيد إسرائيلي جنوب لبنان.. تفجير ضخم في كفرتبنيت وغارات على حداثا ووادي السلوقي - بوابة الشروق
الخميس 22 أكتوبر 2026 7:21 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد اعتراض نادي الزمالك على التحكيم في القمة الـ133 ؟

النتـائـج تصويت

تصعيد إسرائيلي جنوب لبنان.. تفجير ضخم في كفرتبنيت وغارات على حداثا ووادي السلوقي

أ ش أ
نشر في: الخميس 22 أكتوبر 2026 - 7:16 ص | آخر تحديث: الخميس 22 أكتوبر 2026 - 7:16 ص

  نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيرًا ضخمًا في بلدة "كفرتبنيت"، في إطار استمرار التصعيد في جنوب لبنان.

وفي قضاء بنت جبيل، شنّ الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة حداثا، كما شنّ غارة أخرى على وادي السلوقي جهة بلدة شقرا.

كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلى عملية تمشيط باتجاه بلدة بيت ياحون، في قضاء بنت جبيل.

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من البلدات والمناطق الجنوبية، وسط تصعيد ميداني متواصل يشمل الغارات الجوية والتفجيرات وعمليات التمشيط، ما يزيد من حدة التوتر في المنطقة.

يذكر ان قوات الاحتلال نفذت أيضا تفجيرا ضخما في منطقة عين السماحية، على أطراف بلدة زوطر الشرقية، أحدث دويا وارتجاجات هائلة تردد صداه في مختلف المناطق الجنوبية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك