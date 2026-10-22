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نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيرًا ضخمًا في بلدة "كفرتبنيت"، في إطار استمرار التصعيد في جنوب لبنان.

وفي قضاء بنت جبيل، شنّ الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة حداثا، كما شنّ غارة أخرى على وادي السلوقي جهة بلدة شقرا.

كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلى عملية تمشيط باتجاه بلدة بيت ياحون، في قضاء بنت جبيل.

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من البلدات والمناطق الجنوبية، وسط تصعيد ميداني متواصل يشمل الغارات الجوية والتفجيرات وعمليات التمشيط، ما يزيد من حدة التوتر في المنطقة.

يذكر ان قوات الاحتلال نفذت أيضا تفجيرا ضخما في منطقة عين السماحية، على أطراف بلدة زوطر الشرقية، أحدث دويا وارتجاجات هائلة تردد صداه في مختلف المناطق الجنوبية.