منظمة الصحة العالمية: مقتل 1500 شخص على الأقل بعد تجدد القتال في اليمن

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس مقتل 1500 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 6900 آخرين جراء أحدث موجات العنف في اليمن، التي تجددت في أغسطس الماضي.

ومن المرجح أن تكون حصيلة القتلى والجرحى منذ تجدد التصعيد قبل بضعة أشهر أعلى بكثير، حيث لا تتلقى الوكالة الأممية بيانات عن أعداد الضحايا من المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وفي المقابل، أحصى مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة، وهو منظمة غير ربحية تحلل البيانات المتعلقة بمناطق النزاع، مقتل أكثر من 6400 شخص منذ تجدد التصعيد خلال الفترة نفسها، بما في ذلك المقاتلون والمدنيون. ووفقا للمشروع، شملت هذه الحصيلة ضحايا في محافظات تعز ومأرب ولحج، التي شهدت معارك متواصلة لأسابيع.

وفي ظل الحرب الأهلية المدمرة التي يشهدها اليمن منذ أكثر من عشر سنوات، يكاد يكون من المستحيل جمع بيانات موثوقة عن أعداد القتلى والجرحى، والكثير من المستشفيات والمنشآت الصحية الأخرى لا تحصي الضحايا، فيما توقفت السلطات عن العمل في بعض المناطق، أو باتت تؤدي مهامها في نطاق محدود للغاية، كما لا يتم تسجيل أعداد الضحايا في المناطق النائية أو الجبلية غالبا.

ويعلن الحوثيون أحيانا أعداد الضحايا في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، غير أنه لا يمكن التحقق من هذه الأرقام بصورة مستقلة.

وقدرت الأمم المتحدة في عام 2021 أن الحرب الأهلية في اليمن أودت بحياة 377 ألف شخص. وتعزى نسبة كبيرة من الوفيات إلى التداعيات غير المباشرة للحرب، مثل سوء التغذية الحاد ونقص الأدوية والانهيار العام لنظام الرعاية الصحية، ولا سيما بين الأطفال.