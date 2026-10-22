زيلينسكي يبدي استعداده لتجميد خطوط المواجهة لإنهاء الحرب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه مستعد لتجميد خطوط المواجهة الحالية في الحرب، سعيا إلى إنهاء الصراع.

وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء: "نعم، علينا الآن تجميد خطوط المواجهة. وأعتقد أن هذا سبيل واقعي لإنهاء هذه الحرب."

وكان زيلينسكي يرد على سؤال مفاده "هل ستقبل اتفاق سلام يُبقي كل شيء على ما هو عليه الآن، بحيث تحتفظ بما لا يقل عن 75% من أراضي بلدك، بصرف النظر عن كيفية اندلاع الحرب؟"

وأوضح: "تجميد خطوط المواجهة ووقف القتال، هذا هو الحد الأدنى الذي نطلبه من روسيا اليوم. وبعد ذلك، سنتوجه بالطبع إلى الرئيس (الأمريكي) والأوروبيين، ونطلب ضمانات أمنية."

ولا يعد موقف زيلينسكي جديدا، إذ اقترحت كييف مرارا وقف الأعمال القتالية على طول خطوط المواجهة الحالية.

لكن موسكو رفضت هذا المقترح في السابق، بدعوى أنه سيمنح أوكرانيا وقتا لإعادة التسلح.

ويرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قواته تتقدم باستمرار، وهو رأي يميل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تبنيه أيضا.

لكن على الأرض، أوقف الجيش الأوكراني التقدم الروسي خلال الأشهر الأخيرة، بل وتمكن من صد القوات الروسية في بعض القطاعات.

وقدم المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم الأربعاء، إلى بوتين مقترحات جديدة لإنهاء الحرب، خلال اجتماع عُقد في سان بطرسبرج. وزار ويتكوف أوسلو قبل هذا الاجتماع وبعده، حيث أجرى مشاورات مع قادة أوروبيين.

ومنذ ذلك الحين، أعلنت موسكو أن روسيا منفتحة على استئناف المحادثات الثلاثية مع الولايات المتحدة وأوكرانيا الشهر المقبل.