جيش الاحتلال يوسع نطاق الخط الأصفر شمال شرق دير البلح وسط غزة

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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي وسّع نطاق الخط الأصفر شمال شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، عبر ضم أراضٍ جديدة إلى المنطقة الواقعة خلفه.

وذكرت قناة «القدس» أن الجيش الإسرائيلي حرّك الخط الأصفر غرب جمعية المصدر، شرقي دير البلح، بالتزامن مع اعتقال مليشيات مسلحة متعاونة مع الاحتلال عددًا من الأهالي الموجودين في المنطقة.

وفي وقت سابق، توغّلت آليات عسكرية إسرائيلية انطلاقًا من موقع كوسوفيم العسكري باتجاه منطقة أبو العجين شرقي دير البلح، وسط إطلاق كثيف للنيران باتجاه خيام النازحين ومنازل المواطنين.

وأفادت مصادر ميدانية وصحفية فلسطينية بأن الآليات تقدمت نحو المناطق القريبة من أبو العجين، وأطلقت نيران أسلحتها الرشاشة بصورة كثيفة وعشوائية باتجاه الأحياء السكنية ومخيمات الإيواء.

وتشهد المنطقة توغلات متكررة وإطلاقًا للنيران، ما يثير الخوف والهلع بين السكان والنازحين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم، في ظل استمرار المخاطر التي تهدد سلامتهم.