كوريا الجنوبية تحث جارتها الشمالية على وقف التصعيد على الحدود

طالبت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية اليوم الخميس كوريا الشمالية بالوقف الفوري للأعمال التي يمكن أن تفاقم خطورة اندلاع اشتباكات مع سول على طول الحدود، عقب أن حذرت كوريا الشمالية من أنها تعتزم استئناف بث الدعاية ضد كوريا الجنوبية عبر مكبرات الصوت.

وكانت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد قالت إن كوريا الشمالية تعتزم استئناف بث الدعاية المناهضة لسول على طول الحدود شديدة التحصين مع كوريا الجنوبية، في خطوة تعيد إحياء حملة للحرب النفسية وسط تصاعد التوترات، عقب انفجارات ألغام أرضية أسفرت عن إصابة ثلاثة جنود كوريين جنوبيين في الخطوط الأمامية

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية" يجب على الفور وقف الأعمال التي تنتهك اتفاقية الهدنة وتؤدي لتصاعد التوترات وتفاقم خطورة اندلاع اشتباكات على طول خط الترسيم العسكري"، في إشارة إلى الاتفافية التي أوقفت الحرب الكورية 1950-1953.

كما حذرت من تكرار الأخطاء السابقة، مشيرة إلى أن الكوريتين قامتا باستخدام مبكرات الصوت ضد بعضهما البعض حتى يونيو 2025، مما تسبب في " معاناة لا تطاق" للمواطنين على جانبي الحدود.

وقالت الوزارة " الحل الأساسي لمنع التوترات وخطورة اندلاع اشتباكات بين الكوريتين هو توفيق الأوضاع على طول خط الترسيم العسكري وإقامة نظام اتصال لإدارته سلميا في أسرع وقت ممكن".