فيضانات في فرنسا تودي بحياة 3 أشخاص وتقطع الكهرباء عن آلاف المنازل

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تسببت الأمطار الغزيرة في جنوب فرنسا في فيضانات واسعة، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وتركت آلاف المنازل دون كهرباء.

وقالت السلطات الإقليمية، الأربعاء، إن العاصفة تسببت في ارتفاع منسوب المياه إلى مستويات "غير مسبوقة".



وأضافت أن العاصفة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخر.

وذكرت صحيفة "لا بروفنس"، نقلا عن السلطات، أنه تم العثور على امرأة /86 عاما/ وأخرى /26 عاما/ غارقتين في قبو بمدينة لانكون بروفنس. كما توفي شخص /75 عاما/ جراء العواصف في سان ميتر لي ريمبار.

وقالت السلطات الإقليمية إن نحو 250 شخصا في مدينتي آرل وسان مارتن دو كرو أُجلوا إلى مراكز إيواء.

وأضافت أن أضرارا مادية كبيرة سُجلت، مع إغلاق طرق وخطوط للسكك الحديدية، وانقطاع خطوط الكهرباء والهاتف.

وكانت العاصفة "آدم" تسببت بالفعل في فيضانات شديدة شرقي إسبانيا، أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.