وفاة الممثل توم سكيريت الحائز على جائزة إيمي عن عمر 93 عاما

توفي الممثل توم سكيريت، الحائز على جائزة إيمي، الذي اشتهر بأداء أدوار شخصيات تتسم بالرصانة والسلطة الممزوجة بالسخرية، سواء في دور مدرب الطيران في فيلم "توب جن"، أو قائد الشرطة الحازم والمنصف في المسلسل التلفزيوني "بيكيت فنسز" أو قائد المركبة الفضائية الذي يلقى حتفه في فيلم "إليان" وذلك عن عمر 93 عاما.

وقالت عائلة سكيريت في بيان إنه توفي أمس الأربعاء لأسباب طبيعية.

وجاء في البيان: "بينما عرفه العالم من خلال مسيرته التمثيلية الاستثنائية، عرفناه نحن بروح دعابته وفضوله وحكمته وكرمه والحب الذي غمرنا به في حياتنا".

وتم ترشيح سكيريت مرتين لجائزة إيمي، في المرتين عن دوره في مسلسل "بيكيت فنسز" وفاز عام 1993 بجائزة أفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي.

ومن أبرز محطات مسيرته الفنية أيضا تجسيده دور الزوج المتفهم للممثلة شيرلي ماكلين في فيلم " تيرنينج بوينت" أو (نقطة تحول).