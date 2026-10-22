قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة، الخميس، إن أكثر من 66% من احتياجات أهالي القطاع الأساسية غير متوفرة، جراء قيود إسرائيل على دخول المساعدات والبضائع.

وأوضح الثوابتة في تصريح للأناضول، أن إسرائيل سمحت بدخول 76 ألفا و297 شاحنة إلى القطاع، من أصل 226 ألفا و200 شاحنة كان يفترض دخولها خلال 377 يوما من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف أن نسبة التزام إسرائيل بإدخال الشاحنات لم تتجاوز 33.7 بالمئة، فيما لا تغطي كميات البضائع التي تدخل القطاع سوى 37 بالمئة من احتياجات السكان اليومية.

وحذر من تفاقم الأزمة الغذائية في ظل نقص الدقيق والوقود وإغلاق عدد من المخابز، مشيرا إلى أن 7 مخابز متبقية ومدعومة من برنامج الأغذية العالمي مهددة بالتوقف الكامل خلال 48 ساعة.

ولفت إلى أن نحو 1.4 مليون فلسطيني يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، فيما وثقت الجهات الحكومية وفاة 466 فلسطينيا، بينهم 157 طفلا، جراء سوء التغذية والمجاعة منذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

ودعا الثوابتة المجتمع الدولي والوسطاء إلى الضغط على إسرائيل لفتح المعابر وضمان دخول المساعدات والمواد الغذائية، محملا إياها مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

ومنذ أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 74 ألف شهيد وما يزيد على 175 ألف جريح فلسطيني، ودمارا طال 90% من البنى التحتية.