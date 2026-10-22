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أعداد جريدة الشروق
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المحكمة الجنائية الدولية تفوز بجائزة ساخاروف لحرية الفكر

ستراسبورج - (د ب أ)
نشر في: الخميس 22 أكتوبر 2026 - 1:49 م | آخر تحديث: الخميس 22 أكتوبر 2026 - 1:49 م

أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، منح جائزة ساخاروف لحرية الفكر للمحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها.

وقالت ميتسولا اليوم الخميس، "الاتحاد الأوروبي قائم على احترام التعددية والمؤسسات الدولية وهذه الجائزة تقديرا للعمل المهم الذي تضطلع به المحكمة لدعم القانون الدولي والعدالة".

ويمنح البرلمان الأوروبي الجائزة.

وقوبل الإعلان بتصفيق حار من نواب الاتحاد الأوروبي.

وتتولى المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، المحاكمة في أشد الجرائم خطورة بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية منذ 2002.

وفرضت الولايات المتحدة مؤخرا عقوبات على الجنائية الدولية وموظفيها، وهددت بـ"تفكيك" المؤسسة. واتهمت المحكمة التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ارتكاب جرائم حرب مزعومة في قطاع غزة، بالتحيز السياسي.

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