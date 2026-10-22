الجامعة العربية تستضيف فاعلية إطلاق مبادرة بداية جديدة لضمان جودة التعليم والاعتماد

استضافت جامعة الدول العربية تحت رعاية الأمين العام نبيل فهمي، اليوم الخميس، إطلاق مبادرة بداية جديدة الضمان جودة التعليم والاعتماد التي تنفذها الهيئة القومية لضمان الجودة في التعليم والاعتماد.

جاء ذلك بمشاركة رفيعة المستوى حيث شهدت الفعالية حضور كل من مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للمبادرات الرئاسية ونائباً عن وزير التربية والتعليم ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات وامين مجلس أفرع الجامعات الأجنبية ونائباً عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ووكيل الأزهر الشريف، وعدد من رؤساء الجامعات ومديري الجودة والاعتماد وممثلي المؤسسات والهيئات المعنية بتطوير العملية التعليمية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار اهتمام جامعة الدول العربية بالجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية، وترسيخ معايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى مخرجات التعليم، وتحسين كفاءة المؤسسات التعليمية وقدرتها على مواكبة المتغيرات المتسارعة في المجالات العلمية والتكنولوجية، والاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة وسوق العمل.

كما تمثل المبادرة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية والهيئات المعنية بضمان الجودة والاعتماد، بما يدعم تطوير منظمة التعليم، ويعزز الثقة في مخرجاتها، ويفتح آفاقاً أوسع أمام نشر الممارسات الجيدة وتطبيق المعايير المعتمدة للجودة في مختلف مراحل التعليم.

ويأتي استضافة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لهذه الفعالية تأكيداً لأهمية التعاون العربي في دعم تطوير منظومات التعليم، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول العربية، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة وبناء القدرات البشرية في المنطقة العربية.