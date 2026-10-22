سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين ارتكبوا 409 اعتداءات بحق مزارعي الزيتون في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية أكتوبر الجاري.

وقالت الهيئة (حكومية) في بيان: "الجيش الإسرائيلي ومستوطنوه نفذوا 409 اعتداءات ضد مزارعي الزيتون وأشجارهم وأراضيهم ومعداتهم الزراعية من 1 إلى 21 أكتوبر الجاري".

وأوضحت أن المستوطنين نفذوا 317 اعتداء إرهابيا، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي 92 اعتداء.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ويرتكبون اعتداءات إرهابية بهدف تهجير الفلسطينيين قسرا.

وأضافت الهيئة أن العدد يكشف عن اتساع الاعتداءات المصاحبة لموسم الزيتون، وتعدد الوسائل المستخدمة لتعطيل القطاف وحرمان العائلات الفلسطينية من محصولها.

وعن هذه الوسائل، قالت: "بدءا من منع الوصول إلى الحقول، مرورا بمهاجمة المزارعين وإجبارهم على المغادرة، وصولا إلى سرقة الثمار وتدمير الأشجار والمعدات".

وشددت على أن تكرار استهداف الحقول وطرق الوصول إليها يعني أن المزارع يواجه خطر الاعتداء في مختلف مراحل العمل، سواء أثناء توجهه إلى أرضه أو خلال القطاف أو عند نقل المحصول والعودة إلى منزله.