قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هدف منتدى مصر 2026 هو تقديم «طرح حقيقي لتحديات الدولة المصرية» أمام المواطنين، بما يسمح لهم بمعرفة طبيعة المشكلات وحجم الالتزامات والموارد المتاحة، بعيدًا عن حصر النقاش في المصطلحات الفنية التي يصعب على غير المتخصصين متابعتها.

وأضاف خلال مشاركته في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمنتدى مصر 2026، اليوم الخميس، أنه يريد من المسئولين استخدام مفردات بسيطة يستطيع المواطن فهمها، فيما يمكن استخدام المصطلحات المتخصصة خلال الاجتماعات والنقاشات الفنية داخل الحكومة.

وأوضح الرئيس السيسي أن سؤاله المباشر للمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية خلال الجلسة هو: «مديونيتك كام؟»، فيما كانت إجابة الوزير أن حجم المديونية يبلغ تريليونًا و600 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2026.

وذكر الرئيس السيسي أن السؤال نفسه يمتد إلى العلاقة المالية بين قطاعي الكهرباء والبترول، موضحًا أن سؤاله لوزير الكهرباء بشأن سداد قيمة الوقود الذي يحصل عليه القطاع من وزارة البترول كانت إجابته: «لا طبعًا»، في إطار عرض حجم التشابكات المالية التي تواجه منظومة الطاقة.

وأشار إلى أن الهدف من طرح هذه الأرقام والأسئلة أمام الرأي العام هو وضع المواطن أمام الصورة الفعلية للتحديات، بحيث يعرف حجم ما تحتاجه القطاعات المختلفة من أموال، وما تحصل عليه من موارد، والفجوات التي تتحملها الدولة للحفاظ على استمرار الخدمات.

ونوه الرئيس السيسي إلى أن الحكومة تأثرت بحجم الانتقادات الموجهة إليها رغم الجهد المبذول، لدرجة أن بعض أعضائها عبّروا عن ضيقهم بالقول إنهم يمكن أن يتركوا مواقعهم، مشددًا في سياق الجلسة على أهمية استمرار العمل وشرح الحقائق للمواطنين.

وتأتي جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» ضمن المحور الاقتصادي لليوم الرابع من منتدى مصر 2026، الذي يشمل كذلك جلسات الاستثمار والصناعة وفرص العمل، وموارد النقد وإدارة الدين، وملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030. ويعرض المنتدى التحديات والسياسات ونتائجها مع فتح مساحة للحوار بين المواطنين والخبراء وصناع القرار.

وانطلقت أعمال منتدى مصر 2026 في 19 أكتوبر وتستمر حتى 24 أكتوبر بالعاصمة الجديدة، تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، فيما يشارك فيه ممثلون عن مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء والمواطنين، مع إتاحة تقديم الآراء والمقترحات عبر المنصة الإلكترونية للمنتدى.