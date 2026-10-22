واشنطن تأمر بعض دبلوماسييها بمغادرة السعودية وسط مخاوف متزايدة من تصاعد هجمات الحوثيين

أمرت وزارة الخارجية الأمريكية بعض الدبلوماسيين وأفراد أسر موظفي الحكومة الأمريكية بمغادرة السعودية، عقب سلسلة من الهجمات الدامية التي تعرضت لها المملكة والتي شنها المسلحون الحوثيون في اليمن، وفي ظل تزايد المخاوف من تصاعد الأعمال العدائية.

وفي تنبيه سفر جديد، قالت وزارة الخارجية الأمريكية: "شن الحوثيون المدعومون من إيران أعمالا عدائية ضد السعودية، شملت هجمات على مطارات مدنية وبنية تحتية حيوية أخرى، أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين واضطرابات شديدة في حركة السفر. ومن المحتمل أن تتصاعد الأعمال العدائية بسرعة لتتجاوز تلك المنطقة".

وقالت الوزارة، الأربعاء، إنها أمرت الموظفين غير الأساسيين في السفارة الأمريكية بالرياض والقنصليات التابعة لها بمغادرة السعودية.

وكانت السفارة الأمريكية تعرضت لأضرار جسيمة في بداية الحرب مع إيران، وظلت تعمل لأشهر بطاقم محدود للغاية، وإن كان بعض الدبلوماسيين قد عادوا إليها خلال الأشهر الأخيرة.

وعلى الرغم من أن أمر المغادرة يقتصر على السعودية، ستشهد السفارات الأمريكية في دول خليجية أخرى تغييرات مؤقتة في أعداد الموظفين، وفقا للوزارة. وتعمل تلك السفارات بالفعل في ظل "قيود تشغيلية" تحد من عدد الموظفين العاملين فيها.

في غضون ذلك، تصاعدت التوترات بعدما أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن حطام طائرة مسيرة جرى اعتراضها أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين في حقل نفطي تديره شركة أرامكو في جنوب شرقي المملكة.

وقال التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين أيضا إن الجماعة أطلقت خمس طائرات مسيرة باتجاه المملكة في وقت مبكر من صباح الأربعاء. وأضاف التحالف أن الطائرات المسيرة اعتُرضت ودُمرت فوق المدينة المنورة والمنطقة الشرقية.