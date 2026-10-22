3 وفيات ومصاب جراء سوء الأحوال الجوية في جنوب فرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم /الأربعاء/، وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة شخص آخر جراء سوء الأحوال الجوية التي تضرب مقاطعة بوش دو رون، الواقعة جنوب فرنسا على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت المحافظة - في بيان اليوم - أن الحصيلة بلغت ثلاث وفيات ومصابًا واحدًا، مشيرة إلى تسجيل أضرار مادية جسيمة جراء الأحوال الجوية السيئة.

ويشهد جنوب شرق فرنسا، منذ مساء الاثنين الماضي، أمطارًا غزيرة وعواصف رعدية تسببت في فيضانات واضطرابات في حركة المرور والسكك الحديدية، فضلًا عن إجلاء عدد من السكان وتدخل فرق الإنقاذ لمواجهة تداعيات الأحوال الجوية ومساعدة المتضررين.