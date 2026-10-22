وزير الدفاع الإيراني يعلن خططا لتطوير القدرات الهجومية والدفاعية ورفع الجاهزية

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أعلن وزير الدفاع الإيراني مهرداد أخلاقي، اليوم الخميس، خططا للارتقاء بالقدرات الهجومية والدفاعية وتعزيز الإمكانات العسكرية، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية.

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم»، جاء ذلك خلال لقاء أخلاقي، مع رئيس المنظمة القضائية للقوات المسلحة أحمد رضا بورخاقان.

وتناول اللقاء نتائج الحرب الأخيرة، إذ أشار بورخاقان إلى ما وصفه بنقاط القوة الهجومية للقوات المسلحة الإيرانية، مؤكدًا ضرورة معالجة الثغرات، وتعزيز القدرات الدفاعية، والاستفادة من التقنيات الحديثة لرفع مستوى الجاهزية العسكرية.

وشدد رئيس المنظمة القضائية للقوات المسلحة على أهمية دور وزارة الدفاع في دعم القدرات العسكرية، داعيًا إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعسكريين، وزيادة الاهتمام بالرواتب، وضمان عدالة توزيع المستحقات المالية.

وأكد ضرورة الالتزام بالقوانين، وتعزيز الرقابة على الصناعات المرتبطة بالقطاع الدفاعي والشركات القائمة على المعرفة، وترسيخ الانضباط المؤسسي.

ومن جانبه، استعرض أخلاقي، جهود الوزارة خلال الحرب الأخيرة وخططها المستقبلية، مؤكدا أن إيمان الشعب يمثل مصدرًا للقوة المعنوية للقوات المسلحة، وأن الوزارة ستواصل العمل لخدمة الشعب والقوات المسلحة.

وأضاف أن الإجراءات المتخذة والجاري تنفيذها ستسهم «في تحقيق تقدم ملحوظ في المجالات الهجومية والدفاعية».

وأشار في سياق متصل، إلى اتخاذ خطوات لتحسين الأوضاع المعيشية للعسكريين، ولا سيما في مجالي توفير السكن والتسهيلات المعيشية.