صحة غزة: مولدات المستشفيات تواجه خطر الاحتراق والتلف التام لغياب الزيوت والصيانة

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة من توقف قسري ومفاجئ للمولدات الكهربائية؛ وذلك بسبب النفاد التام لزيوت التشغيل، مما يجعل المحركات عرضة للتلف المباشر والاحتراق الكامل في أي لحظة.

ونوهت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الخميس، إلى أن «الفرق الهندسية تعمل في ظروف فنية مُعقدة، وهي تتابع عمل المولدات الكهربائية ومحاولات الإبقاء على عملها في إمداد الأقسام الحيوية بالكهرباء».

وقالت إن «الاستنزاف المستمر للمولدات الكهربائية، وتشغيلها لآلاف الساعات متواصلة دون زيوت أو صيانة، أدى إلى وصول هذه المولدات إلى نقطة الخطر الميكانيكي الأخير».

وشددت الوزارة على أن فقدان المولدات بسبب احتراق محركاتها لغياب الزيوت، يعني فقدانًا دائمًا للقدرة على التشغيل، حتى لو توفرت الزيوت لاحقًا.

وجددت مطالبتها لجميع الجهات المعنية بالتدخل العاجل والفوري، منوهة أن «الأمر لم يعد يتوقف على توفير الزيوت، بل على حماية ما تبقى من المولدات من الانهيار التام».