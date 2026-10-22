روسيا تستهدف سفينتي شحن أوكرانيتين في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت سفينتي شحن كانتا تحملان إمدادات إلى مينائي أوديسا وتشورنومورسك مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وجاء في بيان الوزارة أنه "تم استهداف سفينتي شحن كانتا تحملان إمدادات مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية وتبحران باتجاه مينائي أوديسا و تشورنومورسك"، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف البيان: واصلت القوات المسلحة الروسية، بعد ظهر اليوم، تنفيذ غارات بطائرات بدون طيار (درونز) على منشآت الطاقة التي تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومراكز الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى استهداف البنية التحتية للموانئ والسفن البحرية المشاركة بنقل الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن استهداف محطتي كهرباء فرعيتين من طراز "بي إس -330" بغارة جوية، في بلدة خوتوف في مقاطعة كييف وفي مدينة جيتومير.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية استهدفت مراكز لوجستية ومستودعات ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: الليلة الماضية، شنّت القوات المسلحة الروسية ضربة مكثفة باستخدام أسلحة برية عالية الدقة وطائرات درونز، أسفرت عن استهداف منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني المشاركة في إنتاج وتخزين الصواريخ المجنحة والدرونز متوسطة وبعيدة المدى.

وأضاف البيان: تم استهداف ومرافق البنى التحتية للنقل في كييف، بالإضافة إلى مرافق البنى التحتية للمواني في مقاطعة أوديسا والسفن البحرية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.