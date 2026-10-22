الإمارات ترشح وزيرة دولة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

رشحت دولة الإمارات لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، رسميا لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة.

ووجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، خطاب الترشيح إلى رئاسة الجمعية العامة ومجلس الأمن للأمم المتحدة، وفقا للإجراءات المعتمدة بعملية اختيار وتعيين الأمين العام الجديد.

وأشار رئيس الإمارات في خطاب الترشيح إلى "خبرة نسيبة الواسعة فيما يتعلق بالأمم المتحدة وحكمتها في التعامل مع التحديات الدولية الراهنة، إضافة إلى سجلها الحافل في العمل البناء".

وشغلت نسيبة منصب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة من عام 2013 حتى 2024 كما شغلت خلال المدة ذاتها منصب نائب رئيس الجمعية العامة، ورئيس المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، كما عملت رئيسا مشاركا لتعزيز أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ولإصلاح مجلس الأمن، وتولت رئاسة مجلس الأمن مرتين خلال فترة عضوية دولة الإمارات في المجلس، لعامي 2022–2023 وتضمنت جهودها مختلف المجالات وخاصة السلام والأمن والعمل الإنساني والتنمية المستدامة والمخاطر الأمنية المرتبطة بتغير المناخ، إضافة إلى شؤون المرأة وإصلاح النظام متعدد الأطراف.