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تعرف على موعد مباراة مصر وكوت ديفوار والقنوات الناقلة

محمد الهادي
نشر فى : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 11:32 ص | آخر تحديث : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 11:32 ص

يستعد المنتخب الأولمبي لمواجهة كوت ديفوار، اليوم الجمعة، على ملعب القاهرة الدولي، في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والمقامة في مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

تنطلق المباراة في الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يذاع لقاء مصر وكوت ديفوار المرتقب عبر قناة "beIN Sports HD 10"، بتعليق المصري علي محمد علي، وعبر قناة تايم سبورت HD على التردد الأرضي بتعليق مؤمن حسن.

ونجح منتخب مصر الأولمبي في ضمان تأهله لأولمبياد طوكيو 2020، عقب فوزه على نظيره الجنوب إفريقي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في الدور نصف النهائي من البطولة.


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