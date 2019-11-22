 «الخارجية الفلسطينية»: أعمال المستوطنين الإرهابية تندرج ضمن مخطط استعماري توسعي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«الخارجية الفلسطينية»: أعمال المستوطنين الإرهابية تندرج ضمن مخطط استعماري توسعي

وزارة الخارجية الفلسطينية
وزارة الخارجية الفلسطينية
أ ش أ
نشر فى : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 2:48 م | آخر تحديث : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 2:48 م

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات اعتداءات مليشيات المستوطنين ومنظماتهم المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم ومركباتهم، مشيرة إلى أن تصعيد المستوطنين أعمالهم الإرهابية ضد الفلسطينيين يندرج في إطار مخطط استعماري توسعي يتم تنفيذه بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ورأت الوزارة -في بيان اليوم /الجمعة/- أن الهدف من تصعيد المستوطنين هو توسيع المستوطنات القائمة وإنشاء تجمع استيطاني ضخم في تلك المنطقة من شأنه فصل شمال الضفة الغربية عن وسطها وزيادة مساحة الأراضي المحتلة من جانب دولة الاحتلال كامتداد للعمق الإسرائيلي، بما يؤدي إلى محو ما يسمى بالخط الأخضر، وتفويت أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود عام 1967.

وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات ونتائجها وتداعياتها، كما حملت الإدارة الأمريكية المسئولية عن نتائج الاستيطان وإرهاب المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، خاصة بعد إعلان مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي.
وطالبت الوزارة من جديد الأمم المتحدة بالإسراع في تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني قبل فوات الأوان، بما يساعد على الحفاظ علي ما تبقى من مصداقية دولية للحرص على تحقيق السلام.


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