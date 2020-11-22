استشاري وبائيات: حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا غير ضروري في كل دولة

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن حدوث موجة ثانية أو ثالثة من فيروس كورونا ليس ضروريًا في كل دولة، مشيرًا إلى أن التزام المواطن بالتعاون مع جهود وزارة الصحة والتشخيص المبكر، تمنع تزايد الأعداد.



وأضاف الخولي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن المواطنين في جميع أنحاء العالم بدأوا الشعور بالملل من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لافتًا إلى أن استمرار الوضع يؤدي إلى موجة ثالثة.



ولفت إلى أن التعرض لموجة ثالثة يكون وفقًا لسلوكيات المجتمع وحرصه على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن هناك دولًا كثيرة تواصل الانخفاض في إصابات كورونا.



وأوضح استشاري الوبائيات بالصحة العالمية أن شعوب هذه الدول تحافظ على الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وغسل اليدين، والعزل الطوعي، وعزل الحالات بالمستشفيات بناء على الحالة.