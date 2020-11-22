شركات السياحة تطالب بتعديل سن المعتمرين فى الضوابط السعودية

طالبت شركات السياحة المصرية المنظمة لرحلات السياحة الدينية «الحج والعمرة» تعديل البند الخاص بالسن فى أداء رحلات العمرة بالضوابط التى أصدرتها مؤخرا السلطات السعودية والتى تقضى بأن يكون أقصى سن لسفر المعتمرين من خارج المملكة بـ50 عامًا.

وكشفت الاجتماعات التى عقدتها لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة لاستطلاع آراء الشركات فى ضوابط العمرة الجديدة أن الضوابط التى ستضعها الوزارة ستراعى فى المقام الأول مصلحة المواطن المصرى وأنه سيتم تطبيق جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تكفل عدم إصابة أى معتمر بفيروس كورونا طوال الرحلة وحتى عودته سالما.. أوضح أصحاب شركات السياحة المنظمة للعمرة أنه تم خلال المناقشات فى الأيام الماضية تقديم العديد من الاقتراحات حول قيمة خطاب الضمان وتخفيضه ليصبح ما بين 500 ألف إلى 750 ألفا بدلا من مليون جنيه.

وقال باسل السيسى نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق إن المملكة العربية السعودية منحت تسهيلات جديدة لأداء مناسك العمرة تمثلت فى السماح للسعوديين والمقيمين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 70 عامًا بأداء العمرة هذا العام.. مشيرا إلى أن الضوابط السعودية المنظمة للعمرة من خارج المملكة حددت أقصى سن لسفر المعتمرين بـ50 عامًا.

وأضاف باسل السيسى أن شركات السياحة المصرية تأمل فى أن يكون أقصى سن لأداء العمرة للمعتمرين من خارج المملكة 70 سنة أسوة بما تم فى الداخل، وذلك لأن أكثر من 50% من المعتمرين المصريين الذين اعتادوا أداء المناسك سنويًا فوق 50 عامًا، لافتًا إلى أن ضوابط المرحلة الرابعة للعودة التدريجية لموسم العمرة والتى ستبدأ خلال شهر يناير المقبل قد تشهد جديدًا فى هذا الإطار.

وأشار نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق إلى أن إعلان شركة «فايزر» الأمريكية عن إنتاج عقار مضاد لفيروس كورونا سيعيد موسم العمرة تدريجيا إلى ما كان عليه قبل الجائحة وذلك حال تواجده وتوزيعه فى الأسواق قريبًا. موضحًا أن وجود اللقاح سيتيح أداء الحج والعمرة لجميع المواطنين وسيجعل من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أسهل مما هى عليه حاليا.

ومن جانبه قال علاء الغمرى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق إن المرحلة الرابعة من العودة التدريجية لموسم العمرة ستبدأ يناير المقبل حيث ستصدر السعودية ضوابط جديدة لاستقبال المعتمرين خلال تلك المرحلة أسوة بما تم خلال المراحل الـ 3 الماضية.

أضاف أن المعتمرين المصريين لن يؤدوا العمرة حتى نهاية العام الجارى نظرا لأن ضوابط العمرة المصرية لم تظهر حتى الآن، كما أن إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة وغيرها من الإجراءات الأخرى الخاصة بالتنظيم ستأخذ أكثر من شهر. وأكد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق أن ما ينشر من إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن تنظيم رحلات عمرة للمواطنين هى برامج وهمية وغير رسمية.. محذرا من أنها إعلانات لا تمت بصلة لشركات السياحة.

وأضاف الغمرى أن الشركات السياحية المعتمدة لدى بوابة العمرة الإلكترونية هى وحدها المنوط بها الإعلان عن رحلات العمرة وتنظيمها.. لافتا إلى أن الشركات الرسمية لا يمكن أن تعلن عن تفاصيل برامج عمرة قبل أن تصدر وزارة السياحة والآثار الضوابط المنظمة لذلك وفتح البوابة الإلكترونية أمام تسجيل الطلبات بينما يسعى السماسرة والدخلاء لسرعة جمع جوازات المواطنين وأموالهم عبر إعلانات وهمية بهدف السيطرة على السوق والتحكم بالمواطن والشركة.