واشنطن: جهود توفير لقاح كورونا لن تتأثر بتغير إدارة البلاد

قال منصف السلاوي، مدير برنامج الحكومة الاتحادية الأمريكية الهادف للتعجيل من جهود مكافحة فيروس كورونا، المعروف باسم "عملية وارب سبيد"، إن جهود تطوير وتوزيع لقاح مضاد لفيروس كورونا بشكل سريع في الولايات المتحدة لن تخرج عن مسارها؛ بسبب تغيير الإدارة الأمريكية.



وأضاف السلاوي، في تصريحات لشبكة (إن بي سي)، "تم اتخاذ جميع القرارات.. القطار يمضي في مساره، ولن يكون هناك تغيير بوجود إدارة أو إدارة أخرى".



وأشار إلى أن تلك العملية تأتي بمعزل عن أي أجواء سياسية أو سياق سياسي، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.



وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1.5% مقارنة بالوقت نفسه أمس لتصل إلى 12.1 مليون، حتى الساعة 07:25 صباحا بتوقيت نيويورك اليوم الأحد، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.