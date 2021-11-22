عرضت فضائية «الغد» مقطع فيديو يرصد إجراء ممثل الاتحاد الأوروبي وعدد من رؤساء البعثات الأوروبية جولة في الأراضي التي تنوي إسرائيل البناء الاستيطاني فيها حول القدس، وعبروا عن استنكارهم لكل هذه المشروعات على الأراضي المحتلة التي تقوض حل الدولتين والتي اعتبروها غير قانونية.



وأعرب رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي عن معارضة بلدانهم الشديدة لسياسة إسرائيل الاستيطانية وإجراءاتها، وأكدوا أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقوض بشكل كبير الجهود الجارية لإعادة بناء الثقة.



وأكدوا خلال زيارة قاموا بها اليوم الاثنين، الى المواقع الحساسة فيما يعرف بمنطقة (E1) وقلنديا في المحيط الخارجي للقدس الشرقية، على أن الاتحاد الأوروبي والدول ذات التفكير المماثل لا يعترفوا بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الأطراف.



وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون فون بورغسدورف، خلال الزيارة إن المصادقات الأخيرة على آلاف الوحدات السكنية للمستوطنين الإسرائيليين تهدف إلى فصل الفلسطينيين عن مدينتهم وتغيير هوية القدس الشرقية.



وذكر أن المستوطنات الإسرائيلية انتهاك واضح للقانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية في طريق السلام العادل والشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، منوهًا إلى أن مثل هذه الإجراءات لا تشكل انتهاكا لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال فحسب، بل تقوض كذلك الخطوات نحو سلام دائم بين الطرفين وتؤجج التوتر على الأرض.



وجاء في بيان صادر عن مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي، أن هذه الزيارة تأتي في أعقاب البيانات الأخيرة للسلطات الإسرائيلية عن تطوير مخططات استيطانية كبرى في هذه المناطق.





