رئيس فلسطين يشيد بصمود المقدسيين أمام اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم الاثنين، بصمود المقدسيين، مسلمين ومسيحيين، في وجه الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته بحق المدينة المقدسة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأدان أبو مازن اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على محافظ القدس عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" عدنان غيث وأفراد أسرته، مشيدا بالدور الوطني الذي يقوم به المحافظ في خدمة جماهير الشعب الفلسطيني في القدس وتعزيز صمودهم، والتصدي لمخططات التهويد.

وكانت وحدات خاصة تابعة لقوات الاحتلال قد اقتحمت فجر اليوم منزل محافظ القدس وألقت قنابل صوت داخله، واعتدت عليه وعلى أبنائه وأبناء عمومته بالضرب، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح، كما حطمت محتويات المنزل، واعتقلت ثلاثة من أقاربه.