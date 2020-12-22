ممثل الصحة العالمية: تعاون مع المالية والصحة لزيادة نسبة الضرائب على التبغ

أكدت ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، نعيمة القصير، التعاون مع وزارتى المالية والصحة لزيادة نسبة الضرائب المفروضة على التبغ للحد من قدرة المستهلك على شراء منتجات التبغ منذ 2010، مع استخدام التحذيرات المصورة على 50% من مساحة عبوات منتجات التبغ، وتعزيز وعي الجمهور بقضايا مكافحة التبغ وأضرار تعاطيه من خلال حملات إعلامية متوالية.

وأشارت القصير، خلال فعاليات إعلان انطلاق مرصد مصر لمكافحة التبغ وصدور التقرير النهائى لمراقبة تدخلات شركات التبغ لعام 2019، إلى المحاولات الجارية من أجل توسيع نطاق الحظر على الإعلان والترويج ورعاية التبغ وحظر التدخين في الأماكن العامة، لحماية الأفراد من دخان التبغ، طبقا للقانون المصرى لمكافحته.

ولفتت القصير إلى دور الحكومة المصرية منذ بداية الجائٔحة لمنع تدخين الشيشة إيمانا بالحقائق العلمية المثبتة بأن تدخين السجائر والشيشة، وأي شكل آخر من منتجات التبغ يمكن أن يؤدى إلى زيادة فرص الإصابة بفيروس كورونا، حيث أن التدخين يعتبر عامل خطورة لأي عدوى في الجهاز التنفسي السفلي، وأن الفيروس يضر بشكل أساسي بالجهاز التنفسي.

وأوضحت أن التدخين يمكنه أن ينقل الفيروس عن طريق وضع أيدي المدخنين في أفواههم، ومشاركة منتجات التبغ مثل الشيشة تنقل الفيروس بين الناس، حيث أن أجهزتها نفسها قد تساهم في هذا الخطر من خلال توفير بيئة تعزز بقاء الفيروس خارج الجسم، نظرا لأنه لا يتم تنظيفها جيداً في أماكن تقديمها.