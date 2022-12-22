نتنياهو يبلغ رئيس إسرائيل تمكنه من تشكيل الحكومة

أخطر رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلّف بنيامين نتنياهو، في الدقائق الأخيرة، الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، بأنه تمكن من تشكيل الحكومة.

وكان هرتسوج مدد المهلة التي منحها لنتنياهو عشرة أيام، بعد طلب تقدم به الأخير قبل انتهاء المهلة الأولى (21 يوما) في 11 ديسمبر الجاري.

ووقّع نتنياهو اتفاقيات ائتلافية مبدئية مع شركائه، حيث اجتمع في الكنيست مع ممثلين عن حزبي "يهودية هتوراة" و"العظمة اليهودية"، لينجح في تشكيل حكومة تعتبر الأكثر تطرفا، بالشراكة مع الحريديين وتيار الصهيونية الدينية.

ووافق نتنياهو على كافة الشروط والمطالب التي وضعها شركائه وعلى رأسهم رئيس حزب "العظمة اليهودية" المتطرف إيتمار بن جفير، ورئيس حزب "الصهيونية الدينية" المتطرف بتسلئيل سموتريتش.