نتنياهو يشكل ائتلافا دينيا يمينيا حاكما في إسرائيل

نجح رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي ديني يميني.

وأبلغ زعيم حزب الليكود اليميني المحافظ الرئيس إسحاق هرتسوج بتشكيلة الحكومة الجديدة مساء الأربعاء قبل وقت قصير من انتهاء مهلة رئيسية لتشكيل ائتلاف حاكم.

وأكمل نتنياهو عودته بعد سبعة أسابيع من الانتخابات التي خلفت مشهدا برلمانيا معقدا لتشكيل حكومة.

وقاد نتنياهو، الذي كان رئيسا للوزراء من عام 1996 إلى 1999 ثم مرة أخرى من 2009 إلى 2021، حزب الليكود الذي يتزعمه للفوز بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات نوفمبر، وهي الخامسة في البلاد خلال أربع سنوات.

ومع ذلك وبحصوله على 32 مقعدا فقط، احتاج الليكود إلى شركاء في الائتلاف للحصول على أغلبية 61 مقعدا في الكنيست.